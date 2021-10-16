Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина

Бабкина получит 150 тысяч злотых. Переводчик книги, польский писатель и литературный критик, Богдан Задура, получит 40 тысяч злотых.



Как сообщает сайт "Читомо" , Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Натальи Горбаневской. Этой наградой наградили по итогам читательского онлайн-опроса. Екатерина Бабкина получит трехмесячную стипендию на резиденцию во Вроцлавском доме литературы.







Переводчик Богдан Задура и писательница Екатерина Бабкина. Фото со страницы Екатерины Бабкиной в Facebook



Екатерина Бабкина (1985) - украинская писательница, сценаристка и драматург.

Автор поэтических сборников "Огни святого Эльма", "Горчица", "Обезболивающее и снотворное", "Заговорено на любовь"; сборников рассказов "Лилу после тебя", "Счастливые голые люди"; романа "Соня"; сборников детских повестей "Тыквенный год" и "Шапочка и кит"; нон-фикшина для детей "Сила девушек" (в спиваворстви с Марком Ливиньо), воркбука "Привычка писать".

Сборник рассказов "Мой дед танцевал лучше всех" впервые вышла в издательстве "Амбар" в 2019 году. Тексты Екатерины Бабкиной переведены на польский, немецкий, английский, шведский, французский, румынский, чешский и русский языки.

Литературная награда Центральной Европы Angelus - литературная награда, которая вручается ежегодно, начиная с 2006 года, за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке прошлого года. Организатором и основателем отличия есть город Вроцлав. Лауреатом может стать писатель, родом из Центральной Европы (Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина Хорватия, Чехия, Черногория).

Лауреатами премии становились украинские писатели: Юрий Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, пер. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, пер. Катажина Котинська) и Сергей Жадан (2015, Mezopotamia, пер. Михаэль Петрик и Адам Поморский) .