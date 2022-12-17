Лауреатом Премии Шевелева в 2022 году стал Андрей Павлишин

Имена победителей традиционно стали известны во время торжественной церемонии в Киеве 17 декабря – в день рождения языковеда, историка украинской литературы, эссеиста Юрия Шевелева. В этом году церемония впервые в истории премии состоялась в укрытии Киево-Могилянской бизнес-школы.

В перечень финалистов Премии имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую книгу эссеистики 2022 года вошли Павел Казарин ("Дикий Запад Восточной Европы " ), Андрей Павлишин ("Нам и дальше угрожает вечность " ) и Маркиян Прохасько ("Мечта об Антарктиде)".

“Эсеистика – мой любимый жанр, и так было всю моя сознательную жизнь. С появлением этой книги я как эссеист вышел из тени. Много лет я работал переводчиком. Вышло более полусотни книг и тысячи статей в моем переводе. Но переводчик чаще всего остается незамеченным. В этой книге я собрал эссе, разбросанные в разные годы по разным изданиям. Я заключил эту книгу для того, чтобы рассказать читателям о том, какие люди в прошлом жили во Львове. Хотя виртуально, я попытался вернуть их к жизни", – отметил в своей речи Андрей Павлишин.

Андрей Павлишин – украинский журналист, историк и переводчик. В прошлом – программный и главный редактор издательств "ЭСПОЛ", "Феникс", "Просвита", редактор культурологического журнала "Й", главный редактор "Львовской газеты" и ресурса "Западная аналитическая группа". Соучредитель Форума издателей во Львове. Исследователь отношений между Польшей и Украиной, творчества Бруно Шульца и переводов интеллектуальной литературы с польского на украинский язык. Автор книг "Бруно Шульц" (2020) и "Нам и дальше угрожает вечность" (2021) и ряда переводов произведений польских авторов, среди которых Бруно Шульц, Станислав Лем, Чеслав Милош, Януш Корчак и другие. Лауреат премии имени Пантелеймона Кулиша (2013) и переводческой премии Польского ПЭН (2015).

В этом году в рамках Премии имени Юрия Шевелева также были вручены два специальных отличия. Специальное отличие Капитулы "за искусную колумнистику и анализ военного настоящего" получил журналист Павел Казарин за книгу "Дикий Запад Восточной Европы".

"После 24 февраля я возвращался мыслями к этой книге и думал о том, не устареет ли она, или не убьют ли ее время и новые обстоятельства. Но оказалось, что процессы, которые начались на наших глазах в 2014 году, в 2022 только ускорились. Мы сегодня наблюдаем за тем, как наша страна превращается в ценностный ориентир, причем не только для своих граждан, но и для всего мира", – подчеркнул Павел Казарин.

Также во время церемонии в третий раз было вручено Специальное отличие Радио Культура. Имя ее обладателя объявила продюсер Радио Культура, журналистка, переводчица и писательница Ирина Славинская. Награду получил писатель и журналист Маркиян Прохасько. Его книга "Мечта об Антарктиде" в следующем году прозвучит в аудиоформате в эфире Радио.

“В этой книге мне хотелось достичь того, о чем мне давно уже говорилось в литературе – говорить об Украине, ее весе, роли и значении в мире, ее иначе и уникальность во многих сферах так, чтобы не называть этих слов напрямую. Рассказывать так, чтобы читатель сознательно или безотчетно понимал, что Украина есть, она уникальна, незаменима. Без нее пазл с континентами нашей планеты был бы неполным”, – отметил Маркиян Прохасько.