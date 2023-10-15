Лауреатом премии имени Станислава Винценза стал Иосиф Зисельс
В воскресенье, 15 октября 2023 года, на форуме Via Carpatia в Ивано-Франковске состоялось награждение общественного деятеля Иосиф Зисельса, ставшего лауреатом премии имени Станислава Винценза
Об этом сообщает Епресо.
Как подчеркнул Зисельс, получить премию имени Станислава Винценза для него является большим признанием, поскольку он занимается вопросами национальной идентичности, а Винценз "расшифровал идентификационную матрицу гуцульского субэтноса".
Награду вручал соучредитель Via Carpatia Николай Княжицкий.
Премия имени выдающегося друга Украины, польского философа и летописца Гуцульщины Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" вручается интеллектуалам и общественным деятелям, внесшим значительный вклад в культурное или социальное развитие.
В прошлые годы премии имени Винценза были удостоены Юлия Паевская (Тайра), Мирослав Маринович, Иван Малкович, Леонид Финберг и Петр Рыхло. Они, друзья и партнеры, образуют "Круг Винсценза" - интеллектуальный клуб людей, объединенных высокими гуманистическими идеалами.
Кем является Иосиф Зисельс
Иосиф Зисельс – соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины, украинский общественный деятель, деятель украинского еврейского движения, борец за права человека, диссидент советской эпохи.
Родился 2 декабря 1946 года в Ташкенте.
Окончил Черновицкий университет.
В 1978-м вступил в Украинскую Хельсинкскую группу (УХГ) и в том же году был арестован и приговорен к лишению свободы в колонии усиленного режима за "клеветнические выдумки, оскверняющие советский государственный и общественный строй".
С начала полномасштабной войны инициировал большую помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное