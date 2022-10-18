Об этом идет речь на сайте премии.

Торжественная церемония присуждения награды в области литературы на английском языке состоялась в Лондоне. Награду писателю вручила королева-консорт Камилла. Победитель получит 50 тыс.

Роман "Семь месяцев Маали Алмейды" рассказывает о потусторонних приключениях военного фотографа Маали Алмейды. Он имеет всего семь месяцев, чтобы попытаться связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, и привести их в скрытое хранилище фотографий, которые поразят страну.

В аннотации к книге отмечено, что книга является "язвительной, смешной сатирой" на фоне "кровавого хаоса в Шри-Ланке, охваченной гражданской войной".

7 сентября стало известно, что в список претендентов на награду Букеровской премией в 2022 году вошло 6 книг.

"О Уильям!" Элизабет Страут (получила Пулитцеровскую премию в 2009 году за роман "Оливия Киттеридж")

"Деревья" Персиваля Эверетта

"Патока Уокер" Алана Гарнера

"Такие маленькие вещи" Клэр Киган

"Слава" Новойолет Булавайо

"Семь месяцев Маали Алмейды" Шехан Карунатилака.

В 2021 году лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гелгут.

Справка. Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

Ранее сообщалось, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.

Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.

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