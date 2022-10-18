Лауреатом Букеровской премии 2022 стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака
Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака стал лауреатом Букеровской премии по литературе за роман "Семь месяцев Маали Алмейды"
Об этом идет речь на сайте премии.
Торжественная церемония присуждения награды в области литературы на английском языке состоялась в Лондоне. Награду писателю вручила королева-консорт Камилла. Победитель получит 50 тыс.
Роман "Семь месяцев Маали Алмейды" рассказывает о потусторонних приключениях военного фотографа Маали Алмейды. Он имеет всего семь месяцев, чтобы попытаться связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, и привести их в скрытое хранилище фотографий, которые поразят страну.
В аннотации к книге отмечено, что книга является "язвительной, смешной сатирой" на фоне "кровавого хаоса в Шри-Ланке, охваченной гражданской войной".
7 сентября стало известно, что в список претендентов на награду Букеровской премией в 2022 году вошло 6 книг.
- "О Уильям!" Элизабет Страут (получила Пулитцеровскую премию в 2009 году за роман "Оливия Киттеридж")
- "Деревья" Персиваля Эверетта
- "Патока Уокер" Алана Гарнера
- "Такие маленькие вещи" Клэр Киган
- "Слава" Новойолет Булавайо
- "Семь месяцев Маали Алмейды" Шехан Карунатилака.
В 2021 году лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский писатель Дэймон Гелгут.
Справка. Ежегодная Международная Букеровская премия – престижная британская литературная премия, основанная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии. В 2014 году премия разрешила выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.
- Ранее сообщалось, что Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год, которое возглавит писательница Лейла Слимани, 2016 ее роман "Сладкая песня" был отмечен Гонкуровской премией.
- Индийская писательница Гитанджели Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка". Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди.
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