Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
Лауреатами премии Сахарова "За свободу мысли" в 2023 году посмертно стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране, а также движение "Женщины, жизнь, свобода"
Об этом пишет Европарламент и его президент Роберт Мецол .
"Джина Махса Амини и движение "Женщины, жизнь, свобода" в Иране получили премию Сахарова за свободу мнения Европейского парламента 2023 года", - говорится в сообщении.
"Женщины, жизнь, свобода" - массовое протестное движение за права женщин, возникшее после смерти Амини.
"Эти смелые женщины, мужчины и молодые люди вдохновили мир своей борьбой за равенство, свободу и достоинство", – добавила Мецола.
Справочно. Премия имени Андрея Сахарова – ежегодная награда Европейского парламента, начатая в 1988 году. Награду вручают за значительный вклад в борьбу за человеческие права и демократические свободы.
- Протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини за "ненадлежащее ношение хиджаба" - с остальными девушка скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
- Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек. 12 декабря в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".
- 24 декабря того года Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из двух участников антиправительственных протестов, подавших апелляции. 7 января в Иране из - за протестов казнили еще двух человек .
- Влиятельный американский журнал TIME назвал "Героев 2022 года": ими стали выходившие на протесты иранские женщины , несмотря на действия полиции морали.
- В марте, 2023 года, иранские власти помиловали 82 тыс. человек, среди которых 22 тыс. участвовавших в антиправительственных протестах.
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