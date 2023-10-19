Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране

Об этом пишет Европарламент и его президент Роберт Мецол .

"Джина Махса Амини и движение "Женщины, жизнь, свобода" в Иране получили премию Сахарова за свободу мнения Европейского парламента 2023 года", - говорится в сообщении.

"Женщины, жизнь, свобода" - массовое протестное движение за права женщин, возникшее после смерти Амини.

"Эти смелые женщины, мужчины и молодые люди вдохновили мир своей борьбой за равенство, свободу и достоинство", – добавила Мецола.

Справочно. Премия имени Андрея Сахарова – ежегодная награда Европейского парламента, начатая в 1988 году. Награду вручают за значительный вклад в борьбу за человеческие права и демократические свободы.