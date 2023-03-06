Список лауреатов обнародовал Госдепартамент США .

"Юлия "Тайра" Паевская продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от безжалостной российской агрессии. Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции Достоинства в Украине в 2013 году, а как руководитель волонтерского отряда парамедиков "Ангелы Тайры" проводила тактическую медицинскую подготовку с 2014 по 2018 г. Госпожа Паевская известна своей работой по тайной съемке и вывозу видеозаписей, документирующих зверства, совершенные российскими войсками в Мариуполе. Российские военные задержали Паевскую 16 марта, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье, несмотря на ее явный статус некомбатанта. Во время трехмесячного заключения госпожа Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 20 фунтов (более 9 кг - ред.) и пережила пытки и избиения.Кроме того, кремлевские пропагандисты лживо оговорили ее на международном уровне как фашистку и военного преступника, однако Паевская отказалась замолчать и после своего освобождения убедительно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом", - говорится в характеристике Госдепа США.

На фото: Юлия Тайра Паевская

Журналистку Бьянку Зелевскую отметили за документирование агрессии РФ в Украине, защиту украинского народа с риском для собственной жизни и содействие в интеграции украинских беженцев.

"Бьянка Залевская - польский гуманитарий и журналист, которая самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине с 2014 года и более 10 лет выступала в защиту народа Украины. Она пережила опасные для жизни ранения, полученные при обстреле ее пресс-автомобиля российскими прокси-силами в Луганской области в 2014 году. Она противостоит кампаниям дезинформации и онлайн-угрозам, направленным лично против нее и ее семьи, а также риску насилия и ранений во время ее частой работы в Украине. Как заметный сторонник интеграции беженцев из Украины, госпожа Залевская выступает как ведущая одного из самых популярных утренних шоу в Польше, одновременно собирая истории беженцев и документируя доказательства военных преступлений, чтобы прислать их польским властям. Перед лицом постоянных угроз Залевская остается бесстрашной и продолжает принимать беженцев из Украины, освещать зверства России, правдиво и ответственно сообщать информацию с передовой и лично доставлять помощь внутри Украины", - отмечает Госдеп США.

На фото: Бьянка Залевская

Премия Госсекретаря США IWOC (International Women of Courage Award – ред.) присуждается уже 17 лет женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество, силу и лидерство в защите мира, справедливости, прав человека, гендерной справедливости и равенства, а также расширения прав и возможностей женщин и девушек во всем их разнообразии – часто с большим личным риском и жертвами.

В 2014 году эту награду получила украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко.

С марта 2007 года Госдепартамент США отметил наградой IWOC более 180 женщин из более чем 80 стран. Дипломатические представительства США за границей назначают одну смелую женщину от соответствующих принимающих стран, а финалистов отбирают и утверждают старшие должностные лица Госдепартамента. После церемонии IWOC лауреаты примут участие в личном обмене по программе International Visitor Leadership Program (IVLP), чтобы связаться с американскими коллегами в городах США и укрепить глобальные сети женщин-лидеров.

Нынешняя церемония награждения лауреатов состоится 8 марта в Белом доме. Ее проведут госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден. На церемонии вручения премии IWOC 2023 отметят группу из 11 женщин со всего мира, которые работают, чтобы построить светлое будущее для всех.

Церемония будет транслироваться вживую на сайтах Белого дома whitehouse.gov/live и Госдепартамента США state.gov .