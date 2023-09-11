Посмотрел не только публикации, но и эфиры с российскими оппозиционерами, где затрагивалась тема преследования россиян в Лондоне. Все, вслед за "хорошей русской" Латыниной, безумно возмущены поведением Ткача в отношении Фридмана! Так возмущаются, что прям ни чуть не палятся.

Разве что Шендерович промолчал — но он и так достаточно зафиксировал позицию "мы не враги ровно до поражения Путина".

И отдельный момент, изрядно царапнувший (несмотря на весь мой опыт и профессиональный цинизм): весь наш журналистский, медийный цех в принципе не знаком с такой штукой как профессиональная солидарность. Латынина абсолютно хамски и неоднократно публично и демонстративно наехала на их коллегу — и... И ничего.

Она продолжает каждый день, по несколько раз в день светить лицом на их эфирах как "хорошая русская" с очень ценным мнением.

Что забавно, после того, как наезд на "труса и уклониста" Ткача из-за невинного Фридмана изрядно разошелся, Латынина вдруг "прозрела". Целых двое суток (со 2 по 4 сентября) "выдающейся российской журналистке" понадобилось, чтобы выбить из партизана-Гугла сведения о расследовании Ткача и его участии в публичной антикоррупционной кампании. Ну и о том, как его поддерживает аудитория.

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Знаете, какое заключение написала Латынина? А, "это как ФБК! Вправе доставать кого угодно".

Еще раз: она высочайше сравнила нашего журналиста с их "младоимперцем" Навальным и по этому поводу позволила "доставать кого угодно" (а не демонстрировать миру, что россияне – как Фридман, как Варламов, как сама Латынина – поддерживают Путина, где бы они ни были). Даже заметила "я была капитально неправа по отношению к чуваку".

В приличных домах на этом этапе достают канделябры. А в украинских медиа даже тайминг для "барыни" не сократили.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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