Латвийский сейм дал разрешение снести советский памятник в Риге
Латвийский сейм разрешил снести советский памятник в парке Победы в Риге
Об этом сообщает латвийский портал LSM.
В четверг, 12 мая, сейм Латвии принял поправки к закону "О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией" подписаны в Москве 30 апреля 1994 года.
По этим поправкам приостанавливается действие 13-й статьи, ранее предполагавшей, что Латвия обеспечивает сохранение мемориальных сооружений в Латвии.
Действие настоящей статьи приостановятся с 16 мая 2022 года и до прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплатой возмещения Украине за совершенные нарушения международного права.
Как отмечают СМИ, Глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс ранее заявил, что в случае решения Сейма приостановить действие 13 статьи соглашения, "столб оккупации будет свергнут".
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