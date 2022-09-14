English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Латвийский Конституционный суд признал законным снос советских памятников

Латвийский Конституционный суд признал законным снос советских памятников

14 сентября, 2022 среда
19:05
Мир

Конституционный суд в Латвии решил отказать горсовету Даугавпилса в обжаловании обязательства демонтировать объекты, прославляющие тоталитарный режим Советского Союза

Об этом сообщает LSM.

В июне мэрия города Даугавпилс обратилась в латвийский Конституционный суд с требованием проверить конституционность статей закона "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режим объектов на территории Латвийской Республики". Причиной иска было якобы вмешательство закона во внутренние дела городских властей, которые хотели сохранить два советских памятника. А также власти против финансирования сноса монументов из их бюджета.

"Конституционный суд постановил, что иск не обосновывает, почему вопросы сноса объектов, прославляющих советский и нацистский режимы влияют на функции самоуправления городской власти - улучшение ее территории - и не вляются частью мер, которые должны приниматься во исполнение закона "О местном самоуправлении ", – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что финансирование демонтажа советских памятников пройдет прежде всего за средства физических и юридических лиц и уже потом – за средства городского бюджета.

Обращение городского совета Даугавпилса не было удовлетворено. Решение Конституционного суда Латвии не подлежит обжалованию.

  • 23 июня в Латвии вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Он оговаривал срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал латвийскому правительству составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих демонтажу. В конце июня в стране было принято решение, что снести нужно 69 таких объектов. А в середине июля латвийский кабмин поддержал это решение.
  • По подсчетам журналистов, с 24 февраля в Европе было демонтировано более 20 советских военных монументов. В Латвии – 3.
  • 25 августа в парке Победы в столице Латвии демонтировали 79-метровый обелиск – последний элемент советского мемориала "освободителям".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Культура
Латвия
Читайте также:
Дмитро Марченко
12 сентября, 2022 понедельник
Россиянам дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными, - генерал Марченко о ситуации на Юге
Путін Шольц
13 сентября, 2022 вторник
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
Дмитро Медведєв
12 сентября, 2022 понедельник
"Это только детская разминка": Медведев отреагировал на заявление Зеленского о недопустимости ультиматумов РФ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 сентября
20:35
Укрзализныця возобновляет рейсы на деоккупированную Харьковщину. Расписание
20:29
"Повар Путина" Пригожин лично рекрутирует заключенных на войну с Украиной
20:21
Венгрия
Венгрия согласилась продолжать действия санкций ЕС против России
20:07
Чек России мы предъявим очень большой: глава Укрэнерго о причиненном ущербе энергетической инфраструктуре Украины
19:57
Антониу Гутерреш
Генсек ООН обсудил с Путиным продление "зернового соглашения"
19:45
Может произойти крушение российских вооруженных сил, - экс-маршал ВВС Британии
19:42
Группа стран-кредиторов отсрочила долговые выплаты Украины до конца 2023 года
19:30
Обновлено
Кривой Рог
Россия ударила 8 крылатыми ракетами по Кривому Рогу
19:24
Проход десантных катеров “Серна” Каспийской флотилии через Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону, Воронеже и Советском отказались праздновать дни города из-за войны в Украине
19:24
Главы МИД Литвы и Ирландии посетили порт в Одессе
19:21
ВСУ отразили наступление РФ в направлении Соледара
19:19
Байден определился с кандидатурой посла в России: кто им станет
19:16
На фото Каховская ГЭС
Российские оккупанты навезли более 100 единиц техники в район Каховской ГЭС, - депутат облсовета Хлань
19:12
Россияне спасают ПВО и эвакуируют свою технику из Украины
19:07
Достойная "награда" за то, что этот человек натворил. Шмыгаль прокомментировал приговор предателю из Кабмина
19:00
Анонс
"Информационная оборона" или политическая цензура? Онлайн-проект "Имена собственные"
19:00
В Украине "денацифицировался" подполковник армии РФ
19:00
В оккупированной Горловке до 50 военных написали рапорты об отказе воевать
18:51
ВСУ уничтожили продовольственный склад россиян на Донетчине
18:49
Российские оккупанты выпустили две ракеты по пригороду Запорожья, - ОВА
18:43
Сергей Шойгу
Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ
18:40
На фото потери россиян
"Сначала вертушка отработала, потом миномет и из танка в 15 метрах прилетело": оккупант об обстрелах ВСУ, - перехват
18:38
"Шахтер" – "Селтик": стартовые составы на матч Лиги чемпионов
18:35
Британский аналитик назвал условия для повторения "харьковского прорыва" на Юге Украины
18:35
На Харьковщине с 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов, - Маляр
18:34
РФ масштабно бьет по Украине: с начала суток зафиксировано 8 ракетных, 4 авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО
18:31
Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец. Церемония прощания с королевой продлится 4 дня
18:10
Германия передала Украине еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов
18:05
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Двести уголовных дел за военные преступления на деоккупированных территориях - это только начало, - советник главы МВД Денисенко
17:59
Зеленский заменил главу Национальной службы посредничества и примирения
17:53
Петр Порошенко
Порошенко на MSNBC: не существует никакой другой структуры, кроме НАТО, которая может обеспечить безопасность
17:50
У Украины будет достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
17:48
В России ликвидирован профсоюз журналистов и работников СМИ
17:47
Депутаты Европарламента хотят запретить выдачу виз военным и чиновникам РФ и Белоруссии
17:46
Тайвань изучает украинский опыт ведения информационной войны на случай нападения Китая
17:34
Новая почта
Новая почта снизила стоимость доставки в Польшу
17:31
Цуренко победила российскую теннисистку в 1/8 финала турнира в Словении
17:27
Пашинян попросил у ОДКБ военную помощь в конфликте с Азербайджаном
17:08
"Все отступающие войска будут уничтожены": РФ создает "заградотряды", чтобы российские солдаты не бежали с поля боя
17:08
"Пустые рамы": Польша подаст заявления в Россию относительно разграбленных произведений культуры
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV