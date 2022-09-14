Об этом сообщает LSM.

В июне мэрия города Даугавпилс обратилась в латвийский Конституционный суд с требованием проверить конституционность статей закона "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режим объектов на территории Латвийской Республики". Причиной иска было якобы вмешательство закона во внутренние дела городских властей, которые хотели сохранить два советских памятника. А также власти против финансирования сноса монументов из их бюджета.

"Конституционный суд постановил, что иск не обосновывает, почему вопросы сноса объектов, прославляющих советский и нацистский режимы влияют на функции самоуправления городской власти - улучшение ее территории - и не вляются частью мер, которые должны приниматься во исполнение закона "О местном самоуправлении ", – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что финансирование демонтажа советских памятников пройдет прежде всего за средства физических и юридических лиц и уже потом – за средства городского бюджета.

Обращение городского совета Даугавпилса не было удовлетворено. Решение Конституционного суда Латвии не подлежит обжалованию.

23 июня в Латвии вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Он оговаривал срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал латвийскому правительству составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих демонтажу. В конце июня в стране было принято решение, что снести нужно 69 таких объектов. А в середине июля латвийский кабмин поддержал это решение.

По подсчетам журналистов, с 24 февраля в Европе было демонтировано более 20 советских военных монументов. В Латвии – 3.

25 августа в парке Победы в столице Латвии демонтировали 79-метровый обелиск – последний элемент советского мемориала "освободителям".

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