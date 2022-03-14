Латвийский депутат сдал мандат и хочет стать добровольцем в Украине

Как пишет LSM, это связано с его решением отправиться защищать Украину добровольцем, передает Еспресо. TV.

"Мы говорим: Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за нашу, в частности, Латвии и Евросоюза. Я считаю, наша обязанность сделать все возможное, чтобы способствовать нашей общей победе", - сказал Юрис Юрашс.

Место Юраша в Сейме может занять Ева Акуратера. По словам министра юстиции Яниса Борданса, она согласилась работать в парламенте.



Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца.

Напомним, Бенедикт Камбербетч планирует принять украинских беженцев.

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