Латвийский депутат сдал мандат и хочет стать добровольцем в Украине
Глава Юридической комиссии Сейма Латвии, член партии "Консервативные" Юрис Юрашс направил в парламентскую Канцелярию заявление о сложении депутатского мандата
Как пишет LSM, это связано с его решением отправиться защищать Украину добровольцем, передает Еспресо. TV.
"Мы говорим: Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за нашу, в частности, Латвии и Евросоюза. Я считаю, наша обязанность сделать все возможное, чтобы способствовать нашей общей победе", - сказал Юрис Юрашс.
Место Юраша в Сейме может занять Ева Акуратера. По словам министра юстиции Яниса Борданса, она согласилась работать в парламенте.
Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца.
- Напомним, Бенедикт Камбербетч планирует принять украинских беженцев.
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