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Война с Россией: хроника
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Латвийский депутат сдал мандат и хочет стать добровольцем в Украине

14 мартa, 2022 понедельник
17:24
война с Россией

Глава Юридической комиссии Сейма Латвии, член партии "Консервативные" Юрис Юрашс направил в парламентскую Канцелярию заявление о сложении депутатского мандата

Как пишет LSM, это связано с его решением отправиться защищать Украину добровольцем, передает Еспресо. TV.

"Мы говорим: Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за нашу, в частности, Латвии и Евросоюза. Я считаю, наша обязанность сделать все возможное, чтобы способствовать нашей общей победе", - сказал Юрис Юрашс.

Место Юраша в Сейме может занять Ева Акуратера. По словам министра юстиции Яниса Борданса, она согласилась работать в парламенте.

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца.

  • Напомним, Бенедикт Камбербетч планирует принять украинских беженцев.

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