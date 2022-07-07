Латвийский банк открывает счета украинским беженцам через мобильное приложение

Об этом пишет LSM.LV.

6 июля банк заявил, что они получили 4200 заявок на открытие счетов от беженцев из Украины в странах Балтии.

"Чтобы упростить процесс подачи заявки для украинцев и предложить им более современный цифровой опыт, теперь они смогут открывать счет дистанционно через мобильное приложение Citadele", – сообщили в банке.

Граждане Украины, находящиеся в Латвии или Эстонии, смогут открыть счет бесплатно. Раньше для этого нужно было записаться на прием в отделение банка, иметь при себе проездной документ или удостоверение личности, выданные в Украине, или вид на временное проживание, выданный в Латвии. Теперь украинцы могут подать заявку на открытие банковского счета через приложение 24 часа в сутки. Это можно сделать где угодно с помощью телефона и интернета.

Издание сообщает, что открыть банковский счет можно в три этапа: скачать мобильное приложение Citadele; сделать селфи; сфотографировать украинский проездной документ или удостоверение личности и загрузить личные данные, включая латвийский или эстонский номер телефона и персональный код. Процесс оформления занимает 5-7 минут. Если загруженная информация верна, банк свяжется с клиентом.

"Учитывая, что украинцы стали частью нашего общества и видим большое количество беженцев от войны в странах Балтии, мы мгновенно начали работать над расширением функций нашего приложения. Учитывая, что банковский счет является основной потребностью в наше время, возможность открыть его дистанционно поможет сделать этот процесс более простым и современным для кого-либо", - сказал Владислав Мироновс, директор по стратегии и развитию бизнеса банка.

24 июня в Латвии на базе рижской украинской школы открыли первый летний лагерь – общий для украинских и латвийских школьников.

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