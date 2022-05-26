Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский на странице в фейсбуке.

"Еще в 18 вечера 23 февраля в Украину прибыли "стингеры" из Латвии. Оружие, которое мы получили от вас, уже с первых часов полномасштабной агрессии России начало спасать жизнь наших людей.

Пока многие колебались, искали отговорки, вы были среди действовавших. И продолжаете сейчас помогать нам по максимуму. И в оборонной сфере, и поддержкой санкций, и гуманитарной поддержкой, и чрезвычайно теплым отношением к нашим гражданам, нашедшим временное убежище в Латвии. Украина всегда будет помнить вашу помощь. Я благодарен вам за это, благодарен за эту помощь", – высказался президент Украины.

В России уверяют, что захватом Украины они не ограничатся, хотят "идти" в Европу.

Им нужны и государства Балтии, Польша и другие страны Европы. Именно поэтому мы должны восстановить полное уважение к базовым ценностям на нашем континенте. Мы должны абсолютно четко и на всех уровнях бороться за принцип: каждый народ имеет значение. Интересы ни одного из народов нельзя проигнорировать, изменить или обменять на что-либо в отношениях с тем, кто хочет поставить этот народ в зависимость от себя.

Если Россия пойдет войной, скажем, на любое государство, не дай Бог, Латвию, всем членам НАТО придется решать, защищать ли Латвию. Если Россия спровоцирует какой-либо чрезвычайный кризис на границах или внутри какой-либо страны Европейского Союза, всем членам ЕС придется решать, помогать ли", – говорится в обращении.

Зеленский добавил, что не все страны отозвались после полномасштабного нападения России.

"Есть те, кто просто ищет выгоды и способен думать только о доходах, о процентах и выписках со счетов. Есть и те, кто тщетно надеется, что сможет утихомирить Россию, если отмолчится и не будет бороться с агрессией по-настоящему. Есть люди – и их много среди сильных мира сего – которые считают, что не все народы имеют значение, которые считают, что о каком-то народе можно просто забыть, чтобы попытаться сохранить покой.

Когда Украине говорят, что якобы не стоит давать нам все оружие, необходимое для победы, подразумевается на самом деле именно это – что якобы наш народ имеет меньшее значение, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться. Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы "необходимый компромисс", это значит, что наш народ считают менее достойным того, чтобы учесть его интересы", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что нашей стране сейчас, как никогда, необходима поддержка Европы и ее стран-членов, не только в предоставлении оружия, но и введении санкций против России.

"Нам нужны сила и единство Европы, чтобы Россия заплатила за эту войну – заплатила полную цену, в частности, через санкции и конфискации ее активов. Почувствовав эти потери, она должна научиться, что война создает наибольшие проблемы прежде всего агрессору. Нужно не только наконец согласовать шестой санкционный пакет против Российской Федерации, включая эмбарго на нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты, но и готовить уже седьмой санкционный пакет с еще более мощными пунктами ограничений для России за террор против Украины. Как и Латвия, вся Европа должна ограничить российское энергетическое оружие. Полностью.

И конечно нам нужен полный потенциал Европы, чтобы привлечь к справедливой ответственности в компетентном суде всех, кто организовал и осуществляет геноцид против народа Украины", – добавил Зеленский.

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