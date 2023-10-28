Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью двух мертвых мигрантов

Об этом пишет Delfi со ссылкой на Государственную службу пограничной охраны Латвии.



Отмечается, что тела возможных беженцев были обнаружены с белорусской стороны в рамках профилактического рейда.

Когда латвийские службы пограничной охраны догнали группу мигрантов, обнаружили, что один из умерших лежал на земле, другого перемещали на самодельных носилках.

"В настоящее время проводится наблюдение за указанной группой и ведется мониторинг ситуации", - заявили в службе.

В ведомстве подчеркнули, что на латвийско-белорусской государственной границе сохраняется "гибридная угроза со стороны белорусских властей". И несмотря на холодную погоду, она становится еще более интенсивной.