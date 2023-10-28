Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью двух мертвых мигрантов
У латвийской границы со стороны Беларуси пограничники обнаружили тела двух мертвых людей, которые, вероятно, принадлежали к группе нелегальных мигрантов
Об этом пишет Delfi со ссылкой на Государственную службу пограничной охраны Латвии.
Отмечается, что тела возможных беженцев были обнаружены с белорусской стороны в рамках профилактического рейда.
Когда латвийские службы пограничной охраны догнали группу мигрантов, обнаружили, что один из умерших лежал на земле, другого перемещали на самодельных носилках.
"В настоящее время проводится наблюдение за указанной группой и ведется мониторинг ситуации", - заявили в службе.
В ведомстве подчеркнули, что на латвийско-белорусской государственной границе сохраняется "гибридная угроза со стороны белорусских властей". И несмотря на холодную погоду, она становится еще более интенсивной.
- Накануне страны Балтии заявили о готовности провести совместные учения по закрытию границы с Беларусью, что является "серьезным сигналом" враждебным государствам.
- Государственное агентство гражданской авиации утвердило ограничение воздушного пространства вблизи латвийско-белорусской границы с 16 октября до конца года, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение задач национальных вооруженных сил.
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