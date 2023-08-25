Латвийские органы госбезопасности будут проверять студентов, выбирающих обучение в России
Служба ГБ Латвии (VDD) обратит внимание на жителей страны, которые сейчас решили уехать в Россию, чтобы начать там обучение в высших учебных заведениях
Об этом сообщило издание Delfi.
Издание отмечает, что посольство РФ в Латвии сообщило на своей странице в facebook, что 17 августа в посольстве состоялась встреча для абитуриентов, которым правительство России предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение в российских вузах. По предоставленной посольством информации, около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других российских вузах.
Комментируя это, представители VDD отметили, что перед вторжением России в Украину Служба неоднократно публично предупреждала о том, что обучение в российских вузах связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны.
В частности, в Службе госбезопасности напомнили, что в нынешних геополитических условиях указанные риски особенно высоки. По мнению VDD, Россия предлагает иностранцам возможность бесплатно обучать с целью их идеологической разработки и воспитания будущих пропагандистов интересов России в других странах в рамках учебного процесса.
VDD еще раз призывает граждан Латвии не ездить в Россию и Белоруссию в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками.
В Службе госбезопасности напомнили, что люди, избравшие учебу в российских вузах, попадают во внимание VDD. Однако, учитывая специфику работы Службы ГБ, более подробных комментариев по этому вопросу пока не будет.
- 17 августа Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности Украины.
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