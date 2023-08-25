Латвийские органы госбезопасности будут проверять студентов, выбирающих обучение в России

Об этом сообщило издание Delfi.

Издание отмечает, что посольство РФ в Латвии сообщило на своей странице в facebook, что 17 августа в посольстве состоялась встреча для абитуриентов, которым правительство России предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение в российских вузах. По предоставленной посольством информации, около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других российских вузах.

Комментируя это, представители VDD отметили, что перед вторжением России в Украину Служба неоднократно публично предупреждала о том, что обучение в российских вузах связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны.

В частности, в Службе госбезопасности напомнили, что в нынешних геополитических условиях указанные риски особенно высоки. По мнению VDD, Россия предлагает иностранцам возможность бесплатно обучать с целью их идеологической разработки и воспитания будущих пропагандистов интересов России в других странах в рамках учебного процесса.

VDD еще раз призывает граждан Латвии не ездить в Россию и Белоруссию в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками.

В Службе госбезопасности напомнили, что люди, избравшие учебу в российских вузах, попадают во внимание VDD. Однако, учитывая специфику работы Службы ГБ, более подробных комментариев по этому вопросу пока не будет.