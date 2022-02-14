Латвийская авиакомпания airbaltic организует дополнительные рейсы из Киева в Ригу из-за роста спроса
Авиакомпания airBaltic на этой неделе организует два дополнительных рейса из Киева в Ригу в ответ на рост спроса
Об этом сообщает пресс- служба компании.
"Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева, Украины в Ригу, Латвию, airBaltic запланировала два дополнительных рейса на 15 и 16 февраля 2022 года" - сообщили в airBaltic.
На этой неделе компания планирует выполнять ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, airBaltic планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.
"Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и соблюдает рекомендации официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов", - подчеркнула авиакомпания.
- Напомним, 28 января 2022 года Латвия заявила о намерении отправить в Украину военных на фоне агрессии РФ для участия в канадской операции Unifier.
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