Латвийская авиакомпания airbaltic организует дополнительные рейсы из Киева в Ригу из-за роста спроса

Об этом сообщает пресс- служба компании.



"Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева, Украины в Ригу, Латвию, airBaltic запланировала два дополнительных рейса на 15 и 16 февраля 2022 года" - сообщили в airBaltic.



На этой неделе компания планирует выполнять ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, airBaltic планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.



"Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и соблюдает рекомендации официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов", - подчеркнула авиакомпания.

Напомним, 28 января 2022 года Латвия заявила о намерении отправить в Украину военных на фоне агрессии РФ для участия в канадской операции Unifier.