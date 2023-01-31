Латвия заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде 2024 года вместе с РФ и Беларусью
В Латвии сообщили, что страна не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с россиянами и беларусами, если на момент игр в Украине продолжится война
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление президента Латвийского олимпийского комитета Жоржа Тикмера.
"Позиция Латвии такова: если бы эти игры состоялись сейчас и в них участвовали бы спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", - сказал Тикмер.
Сообщается, что Латвия будет побуждать свои спортивные федерации обратиться к международным коллегам с просьбой не допускать представителей РФ и Беларуси к участию в соревнованиях.
Вместе с тем Олимпийский совет Азии заявил, что спортсмены стран-агрессоров будут допущены к участию в Азиатских играх 2023 года, однако неизвестно, смогут ли они выполнять критерии квалификации.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и беларусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающий за участие россиян и беларусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
- Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и беларусских спортсменов на Олимпийских Играх - это "измена олимпийскому духу" и "монументальная ошибка". Он отметил, что сегодня оккупанты являются "олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения", и отметил, что допуск захватчиков к соревнованию сделает Баха "соучастником этой отвратительной войны".
- МОК отверг критику украинских чиновников, обвинивших его в пропаганде войны из-за потенциального допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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