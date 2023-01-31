Латвия заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде 2024 года вместе с РФ и Беларусью

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление президента Латвийского олимпийского комитета Жоржа Тикмера.

"Позиция Латвии такова: если бы эти игры состоялись сейчас и в них участвовали бы спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии не поехала бы на эти игры. Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", - сказал Тикмер.

Сообщается, что Латвия будет побуждать свои спортивные федерации обратиться к международным коллегам с просьбой не допускать представителей РФ и Беларуси к участию в соревнованиях.

Вместе с тем Олимпийский совет Азии заявил, что спортсмены стран-агрессоров будут допущены к участию в Азиатских играх 2023 года, однако неизвестно, смогут ли они выполнять критерии квалификации.