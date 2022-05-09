Латвия запретила въезд в страну российскому певцу Киркорову

Об этом сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о внесении граждан России Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Е. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию", – написал он.

Винокур и Петросян – российские юмористы, Винер-Усманова – тренер по художественной гимнастике.

В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.

22 апреля 2022 года Эстония на 5 лет ввела запрет на въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.