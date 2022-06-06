Об этом сообщает Delfi .

По словам председателя совета Ивара Аболиньша, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предполагает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другого государства.

Решение вступает в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит войну в Украине и не вернет оккупированные территории с Крымом включительно.

Решение о блокировке российских каналов, в том числе развлекательных, было принято в начале марта. Компания Global Media, занимающаяся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить решение. 29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы "THT — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music.

NEPLP обжаловала это решение в суде высшей инстанции. А 26 мая сейм Латвии принял поправки к закону об электронных СМИ, которые наделяют национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если они производятся в странах, угрожающих суверенитету других государств.

13 мая стало известно, что Латвия с 2025 года полностью откажется от преподавания в школах на русском языке.

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