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Латвия запретила символику военной агрессии РФ, а в Эстонии будут наказываться за демонстрацию вражеских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора

1 апреля, 2022 пятница
08:43
Мир

Латвия запретила символику военной агрессии Российской Федерации на законодательном уровне, а в Эстонии будут наказывать за демонстрацию пропутинских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора

Об этом сообщили правительства обоих государств.

В частности, на официальном сайте Сейма Латвии обнародовали обращение, в котором говорится, что во втором окончательном чтении Сейм поддержал изменения в закон о безопасности проведения массовых развлекательных и праздничных мероприятий.

Изменения запрещают использование во время массовых празднований и мер символов, использованных в стиле военной агрессии и военных преступлений, за исключением случаев, когда эти преступления не оправдываются или прославляются.

"Осудя военные действия России в Украине, мы должны твердо стоять на том, что символам, прославляющим российскую военную агрессию, например буквы "Z", "V" или другие символы, используемые для таких целей, нет места в публичных мероприятиях" ", - сказал глава комиссии по правам человека и общественности, ответственной за Сейм Артус Кайминьш.

Закон также запрещает пропагандировать символику, содержащую идеологию нацистского и коммунистического режимов. Исключения составляют меры, направленные не на прославление тоталитарных режимов или оправдание уголовных правонарушений, а на использование их в образовательных, научных или художественных целях.

Изменения также предполагают, что организатору мероприятия не выдается разрешение на организацию мероприятия, если запланированное мероприятие проводится ближе 200 метров от какого-либо памятника, прославляющего победу и память Советской армии или ее воинов в Латвии.

За нарушение на физическое лицо налагается предупреждение или штраф в размере до 80 единиц штрафа или 400 евро и до 640 единиц штрафа. Для юридических лиц это 3200 евро штрафа.

Кроме того, ERR сообщает , что правительство Эстонии одобрило схожий проект.

Согласно поправкам в Пенитенциарный кодекс, публичная демонстрация вражеских символов для поддержки агрессии РФ будет классифицироваться как нарушение, а предоставление помощи России в войне против Украины – как уголовное преступление.
Одобренные правительством поправки в законодательство будут направлены в Рийгиког.

Виной будет считаться только публичная демонстрация таких символов. Для физических лиц за это предусматривается наказание в виде денежного штрафа или ареста, а для юридических – штрафа в размере до 32 000 евро.

Кроме того, второе изменение в Пенитенциарном кодексе Эстонии криминализирует присоединение к вооруженным силам агрессора. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Преступлением будет считаться любая физическая и материальная помощь вооруженным силам РФ, включая финансирование.

На правительственной пресс-конференции министр юстиции Марис Лаур объяснила, что будет наказываться участие в Эстонии в связи с агрессией вражеской деятельности или призывы к ней.

"Надеюсь, что до наказания не дойдет, и если нарушения малы, то полиция сможет, как и сейчас, ограничиться предупреждениями и беседами, при необходимости – производством о вине, то есть штрафом. В случае серьезных последствий этих действий могут быть шаги в сфере Уголовного права ", - сообщила министерша юстиции Эстонии Марис Лаур на правительственной пресс-конференции.

"Будется поддерживаться и пропаганда преступлений, заключающихся в агрессии. По той причине, что этим углубляется напряженность между народами в обществе", - добавила она.

Точный список запретных символов, несмотря на это, обнародован не был.

"Мы не определяем, какие символы запрещены как символы агрессии. Символы могут изменяться со временем и использование символа зависит от того, в каком контексте он используется", - пояснила министерша.

Кроме того, состав вины посредством разжигания вражды изменится в Эстонии. За него можно будет привлечь к ответственности даже в том случае, если разжигание вражды не привело к последствиям, таким как угроза жизни, здоровью или имуществу человека. Если же такие последствия наступят, то приведший к ним эпизод разжигания вражды будет квалифицироваться как уголовное преступление.

"Важно понимать, что с того момента, когда путинская Россия 24 февраля совершила военное нападение на Украину, мы все живем в изменившемся мире. Использование символов показывает твое отношение. Использование пропагандистских символов является знаком поддержки в том числе антигуманных действий этого режима, таких как нападение на Украину, бомбардировку жилых домов и больниц, убийства и депортации людей", - сказала премьер-министр Кая Каллас, комментируя принятое правительством решение.

По ее словам, участвовать в памятных акциях и выражать свое мнение можно и без использования символов, которые могут считаться оправданием войны или причинять боль другим людям и провоцировать их.

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