Латвия запретила символику военной агрессии РФ, а в Эстонии будут наказываться за демонстрацию вражеских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора

Об этом сообщили правительства обоих государств.



В частности, на официальном сайте Сейма Латвии обнародовали обращение, в котором говорится, что во втором окончательном чтении Сейм поддержал изменения в закон о безопасности проведения массовых развлекательных и праздничных мероприятий.



Изменения запрещают использование во время массовых празднований и мер символов, использованных в стиле военной агрессии и военных преступлений, за исключением случаев, когда эти преступления не оправдываются или прославляются.



"Осудя военные действия России в Украине, мы должны твердо стоять на том, что символам, прославляющим российскую военную агрессию, например буквы "Z", "V" или другие символы, используемые для таких целей, нет места в публичных мероприятиях" ", - сказал глава комиссии по правам человека и общественности, ответственной за Сейм Артус Кайминьш.



Закон также запрещает пропагандировать символику, содержащую идеологию нацистского и коммунистического режимов. Исключения составляют меры, направленные не на прославление тоталитарных режимов или оправдание уголовных правонарушений, а на использование их в образовательных, научных или художественных целях.



Изменения также предполагают, что организатору мероприятия не выдается разрешение на организацию мероприятия, если запланированное мероприятие проводится ближе 200 метров от какого-либо памятника, прославляющего победу и память Советской армии или ее воинов в Латвии.



За нарушение на физическое лицо налагается предупреждение или штраф в размере до 80 единиц штрафа или 400 евро и до 640 единиц штрафа. Для юридических лиц это 3200 евро штрафа.



Кроме того, ERR сообщает , что правительство Эстонии одобрило схожий проект.



Согласно поправкам в Пенитенциарный кодекс, публичная демонстрация вражеских символов для поддержки агрессии РФ будет классифицироваться как нарушение, а предоставление помощи России в войне против Украины – как уголовное преступление.

Одобренные правительством поправки в законодательство будут направлены в Рийгиког.



Виной будет считаться только публичная демонстрация таких символов. Для физических лиц за это предусматривается наказание в виде денежного штрафа или ареста, а для юридических – штрафа в размере до 32 000 евро.



Кроме того, второе изменение в Пенитенциарном кодексе Эстонии криминализирует присоединение к вооруженным силам агрессора. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Преступлением будет считаться любая физическая и материальная помощь вооруженным силам РФ, включая финансирование.



На правительственной пресс-конференции министр юстиции Марис Лаур объяснила, что будет наказываться участие в Эстонии в связи с агрессией вражеской деятельности или призывы к ней.



"Надеюсь, что до наказания не дойдет, и если нарушения малы, то полиция сможет, как и сейчас, ограничиться предупреждениями и беседами, при необходимости – производством о вине, то есть штрафом. В случае серьезных последствий этих действий могут быть шаги в сфере Уголовного права ", - сообщила министерша юстиции Эстонии Марис Лаур на правительственной пресс-конференции.



"Будется поддерживаться и пропаганда преступлений, заключающихся в агрессии. По той причине, что этим углубляется напряженность между народами в обществе", - добавила она.



Точный список запретных символов, несмотря на это, обнародован не был.



"Мы не определяем, какие символы запрещены как символы агрессии. Символы могут изменяться со временем и использование символа зависит от того, в каком контексте он используется", - пояснила министерша.



Кроме того, состав вины посредством разжигания вражды изменится в Эстонии. За него можно будет привлечь к ответственности даже в том случае, если разжигание вражды не привело к последствиям, таким как угроза жизни, здоровью или имуществу человека. Если же такие последствия наступят, то приведший к ним эпизод разжигания вражды будет квалифицироваться как уголовное преступление.



"Важно понимать, что с того момента, когда путинская Россия 24 февраля совершила военное нападение на Украину, мы все живем в изменившемся мире. Использование символов показывает твое отношение. Использование пропагандистских символов является знаком поддержки в том числе антигуманных действий этого режима, таких как нападение на Украину, бомбардировку жилых домов и больниц, убийства и депортации людей", - сказала премьер-министр Кая Каллас, комментируя принятое правительством решение.



По ее словам, участвовать в памятных акциях и выражать свое мнение можно и без использования символов, которые могут считаться оправданием войны или причинять боль другим людям и провоцировать их.

23 марта депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ "Z" к нацистским и коммунистическим.

25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".