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Латвия заморозила российскую недвижимость на €100 млн

6 апреля, 2022 среда
11:12

Правительство Латвии заморозило недвижимость РФ более чем на €100 млн из-за санкций, однако сумма может вырасти

Об этом пишет Delfi .

По словам главы Минюста Латвии Яниса Борданса, правительство заморозило российскую недвижимость на более €100 млн, в том числе несколько миллионов евро стоит автопарк. Ожидается, что эта сумма станет еще больше.

Министр отметил, что не поступила информация об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди них могут быть опасные грузы в латвийских портах, о которых Латвия "должна позаботиться особым образом".

"Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы", - пишет издание.

Янис Борданс отметил, что если это сделают, процесс должен быть максимально выгодным экономически и не предусматривать увольнения работников и, по возможности, потери активов.

Ранее Минюст сообщал, что судебная администрация как орган, управляющий единой компьютеризированной земельной книгой, направила в суды информацию о 56 объектах недвижимости, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. На 49 объектов был поставлен запретный знак. Суды продолжают оценивать недвижимость и принимать решение о запретах.

Реестр предприятий выявил пять случаев, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции или ситуации, когда запрошенные изменения касаются подсанкционных лиц. Информацию передали в полицию, изменения в данные реестра не вносили.

Дирекция безопасности дорожного движения запретила 66 транспортным средствам, находящимся в собственности или владении подсанкционных лиц, вставать на учет, а также поставила отметку об отчуждении на транспорт таких людей.

Центр сельскохозяйственных данных обнаружил стадо, зарегистрированное на юридическое лицо, связанное с подсанкционным человеком, но хозяйство было ликвидировано еще до введения ограничений.

Агентство гражданской авиации сделало запись в Латвийском реестре воздушных судов гражданской авиации в отношении одного вертолета, связанного с подсанкционным лицом, ограничив возможность снятия конкретного воздушного судна с учетом воздушных судов.

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