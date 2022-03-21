Латвия закрывает службу такси от российского "Яндекса" на своей территории

Об этом сообщает национальный вещатель LSM .

Отмечается, что АТД приняло решение заблокировать Yandex Go, поскольку серверы Yandex находятся в РФ и обмен данных идет через них. То есть все данные клиентов, граждан Латвии, могут оказаться в распоряжении РФ. Также будет аннулирована и регистрация Yandex.Taxi, обеспечивающая деятельность сайта и программы Yandex Go.

С 23 марта сервис нельзя будет использовать на территории Латвии. Водители и перевозчики, кто продолжит пользоваться программой, будут оштрафованы.



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