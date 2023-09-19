Латвия закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью

Об этом сообщает латвийское издание Rus.Lsm.Iv.

Приостановка работы контрольно-пропускного пункта является следствием нелегальной миграции с территории Беларуси.

Работать на латвийско-белорусской границе остается КПП "Патерниеки" – через него осуществляют грузовые перевозки и пропуск людей.

Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис отметил, что закрытие КПП "Силене" позволит перебросить военных пограничников для охраны так называемой зеленой границы.

12 сентября начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс предложил закрыть КПП в Силене, чтобы предотвратить попытки нелегального пересечения государственной границы, так как в течение 6 суток было выявлено 894 попытки незаконного проникновения на территорию Латвии.