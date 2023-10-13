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Латвия закрывает КПП на границе с РФ, который Кремль определил пунктом въезда украинцев

13 октября, 2023 пятница
07:23
Война с Россией Латвия

Правительство Латвии приняло решение закрыть контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе на границе с РФ

Об этом сообщает латвийское издание LSM .

Такое решение правительство страны приняло в связи с тем, что РФ определила Лудонку в Псковской области (Виентуле со стороны Латвии) и Шереметьево в Москве единственными пунктами пересечения границы, по которым с 16 октября могут въезжать украинцы.

Правительство Латвии опасается, что из-за решений РФ на границе могли бы возникнуть очереди, угрозы общественному порядку и госбезопасности.

"По той статистике, что мы знаем по Финляндии, Норвегии, Польше, Эстонии, Латвии, тот общий объем, который у нас есть, абсолютно неизбежно приведет к таким условиям, и мы просто не можем этого допустить", - заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Ранее сухопутный поток граждан Украины с ЕС проходил через почти 30 пунктов пересечения границы. После вступления в действие решения РФ этот поток должен идти через наименьший КПП – Виентули.

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"Сейчас границу в пункте пропуска Виентули пересекают в среднем 500-600 человек. В направлении Латвии – от 150 до 200, в направлении России – от 250 до 300. Из этого общего потока в сторону Латвии следует примерно 50 украинцев в день, в сторону России — около 60", - сказал заместитель начальника Виляцкого управления Государственной пограничной охраны Алдис Станиславскис.

Мэр латвийского Балви Сергей Максимов считает, что если пункт Виентули не закрыть, то в Балвском, Алуксненском и Лудском краях нужно было бы объявлять чрезвычайную ситуацию.

"Наибольшие риски, которые мы видим, — массовые беспорядки, которые могут произойти. Сейчас, чтобы пересечь латвийско-российскую границу, нужно рассчитывать на сутки-полтора. Если ситуация будет ухудшаться, даже двое-трех суток. Мы только можем представить эмоциональное состояние этих людей" .Люди, возможно, станут более нервозными и конфликтные ситуации могут создаваться", - сказал Максимов.

По данным пограничников, которые приводит издание, в этом году граждане Украины въезжали в РФ из-за сухопутных пограничных переходов в среднем около 6 тыс. раз в месяц: минимум 5,5 тыс., максимум — 7,4 (т.е. примерно 200 сечений в день) ).

На Виентуле с середины года приходилось от трети около 40% этого потока. В октябре через Виентули граждане Украины въехали в РФ 892 раза.

Эстонские пограничники сообщили, что ежедневно в РФ через Эстонию въезжают в среднем 127 граждан Украины, в том числе восемь несовершеннолетних (данные с начала сентября по 10 октября включительно). Количество пересечения границы в направлении РФ гражданами Украины увеличилось в середине года: если с января по май она постепенно росла с 1,8 до 3 тыс., то в июне достигла 4,7 тыс. и с тех пор медленно снижалась.

КПП Виентули и Педедзе закрывают с 16 октября.

Новости
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