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Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа

18 декабря, 2022 воскресенье
17:56
война с Россией Латвия

Правительство Латвии приняло решение поддержать инициативу Министерства культуры о выделении 559 640 евро на непредвиденные расходы для украинских государственных масс-медиа

Об этом сообщило издание Delfi.

Известно, что сумма будет передана в Латвийский Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) на приобретение дизельных генераторов, необходимых для работы государственных общественных телерадиокомпаний Украины.

Издание сообщает, что 29 ноября министр культуры Украины Александр Ткаченко обратился к коллегам в странах Евросоюза с просьбой предоставить всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму. Особенно украинские масс-медиа нуждаются в дизельных генераторах.

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Кабмин Латвии решил выделить около 560 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для нужд Украины.

Как известно, 29 июня во Львове министерствами культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины подписана  Львовская декларация, которая, в частности, оценивает возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ. .

  • 10 декабря генераторы и трансформаторы передал Украине Азербайджан. Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил Украине, составляет около 17,5 млн долларов. В нее входят 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.
  • 15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.
  • 16 декабря стало известно, что правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины.
  • 17 декабря Украина получила от Азербайджана 95 трансформаторов и генераторов.

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