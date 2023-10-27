Латвия вводит ограничения для автомобилей на российских номерах
В четверг, 26 октября, Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки к Закону "О дорожном движении", предусматривающие ограничения для автомобилей на российских номерах.
Об этом пишет Delfi.
Законопроект предусматривает, что владелец автомобиля на российских номерах должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
Планируется, что по истечении этого периода использование автомобилей на российских номерах в Латвии будет разрешено только в том случае, если человек пересекает территорию страны транзитом.
Ожидается, что закон вступит в силу 15 ноября.
- В сентябре полиция Латвии предупреждала о штрафах за автомобильные наклейки с надписями "Я россиянин/россиянка". Там назвали это "потенциально провокационными надписями на русском языке".
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