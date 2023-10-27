Латвия вводит ограничения для автомобилей на российских номерах

Об этом пишет Delfi.

Законопроект предусматривает, что владелец автомобиля на российских номерах должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Планируется, что по истечении этого периода использование автомобилей на российских номерах в Латвии будет разрешено только в том случае, если человек пересекает территорию страны транзитом.

Ожидается, что закон вступит в силу 15 ноября.