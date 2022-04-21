Латвия вслед за Эстонией также признала действия России в Украине геноцидом
Сейм Латвии принял заявление о признании действий оккупационных войск РФ на территории Украины геноцидом против украинского народа
Об этом идет речь на сайте латвийского парламента.
В заявлении высказана поддержка инициативы демократических стран объединить усилия в сборе и расследовании доказательств военных преступлений РФ, совершаемых на всей территории Украины. Парламентарии высоко оценивают расследование в Украине Международного уголовного суда и уверены, что все совершившие преступления против человечности и военные преступления, кто несет ответственность за них, будут привлечены к ответственности.
Сейм решительно осуждает агрессию РФ и широкомасштабное вторжение в Украину с поддержкой и участием белорусского режима. В заявлении отмечается, что это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, явное нарушение обязательств России по Уставу ООН и международному праву.
Глава комитета Сейма по иностранным делам Рихардс Колс напомнил о главном и актуальном приоритете — защите населения Украины от дальнейших преступлений против человечности и помощи в освобождении украинской земли от оккупантов.
"Этого можно достичь только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину и немедленного прекращения импорта ископаемых энергоносителей из России в Европейский Союз", - подчеркнул Колс.
Он также добавил, что "ранее поставка оружия задерживалась на месяце из-за опасений спровоцировать путина, но с ростом зверств со стороны России это предостережение больше не является оправданием для распространения геноцида в сердце Европы – в Украине".
Кроме того, в своем заявлении Сейм осудил злоупотребление РФ правом вето в Совете Безопасности ООН и призвал ускорить реализацию реформ ООН.
- Сегодня, 21 апреля, парламент Эстонии (Рийгикогу) первым в мире после ВР Украины принял резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцид против украинской нации.
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