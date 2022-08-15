Латвия возобновляет программу по реабилитации раненых украинских военных
Министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным
Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.
Там отмечается, что лечение раненых украинских военных в рамках реабилитационной программы, координируемой латышским МИДом, возобновится с 15 августа.
Таким образом, 12 украинских воинов приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайваре" для реабилитации и восстановления после тяжелых ранений, полученных в ходе боевых действий при защите Украины от российских оккупантов.
Кабмин Латвии выделил из госбюджетной программы "Средства на случай непредвиденных событий" пакет в размере 280 тыс. евро на реабилитацию пострадавших в результате войны в Украине военнослужащих.
Транспортировка украинских пациентов, а также предоставление реабилитационных услуг в Национальном реабилитационном центре координирует министерство иностранных дел Латвии в сотрудничестве с министерством здравоохранения, министерством социальной защиты и при поддержке министерства обороны страны.
Отмечается, что медицинская помощь раненым во время вооруженного конфликта на востоке Украины начата в 2014 году. При этом к 2019 году в медучреждениях Латвии прошли лечение 58 пострадавших украинцев.
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