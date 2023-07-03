Об этом сообщили на сайте МИД Латвии.

Начиная с 4 июля заявки на получение визы от следующих категорий граждан РФ: членов семей (супругов, родителей, бабушек и дедушек, детей, внуков и находящихся на содержании) граждан Латвии, членов семей граждан Европейского Союза, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерация. Также заявки могут подавать те, чей въезд происходит по гуманитарным соображениям, например, причиной является серьезная болезнь родственника, посещение похорон или существует угроза безопасности или жизни.

Каждая заявка на получение визы будет рассмотрена отдельно, и заявитель должен предоставить документальное подтверждение принадлежности к любой из вышеперечисленных категорий.

Ранее на фоне мятежа Пригожина Латвия прекратила прием визовых заявлений от граждан России, а также усилила охрану границы с РФ

Мятеж Пригожина: подробности, комментарии, последствия

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались к столице РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.