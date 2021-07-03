Латвия усилила границу с Беларусью. И зовет на помощь Евросоюз

Это первый раз, когда в Латвии работают европейские эксперты по охране границы, сообщает Еспресо.TV .



"Число мигрантов, желающих нелегально пересечь границу Беларуси и Литвы растет с каждой неделей. В первой половине 2021 на границе двух стран было задержано более 800 мигрантов, в то же время на границе Латвии и Беларуси были задержаны только пять", - объясняет портал Delfi.Lv .



Однако из-за того, что ситуация может резко измениться, Латвия вместе с литовцами попросила поддержки агентства Frontex. На границе Латвии будут работать два эксперта по надзору, указал и.о. начальника пограничной охраны Латвии Андрей Рогозин.



Сейчас пограничники Латвии придерживаются такого подхода: всех мигрантов необходимо пустить в страну и проверить.



"Часть из них являются добросовестными искателями убежища, но в общем потоке попадаются и бойцы из конкретных регионов, которые пытаются скрыть свою идентичность", - отмечает латвийская сторона.

Напомним, Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Это преимущественно выходцы из Ирака и других стран Ближнего Востока.

В Вильнюсе уверены, что этим стоят спецслужбы белорусского правителя Александра Лукашенко, который таким образом пытается "наказать" суверенную Литву за поддержку белорусской оппозиции.

Есть фото и видео, как белорусские силовики автобусами везут нелегалов в направлении границы с Литвой и Латвией.