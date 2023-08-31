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Главная Экономика Латвия тратит на военную помощь Украине более 1% ВВП, - министр обороны

Латвия тратит на военную помощь Украине более 1% ВВП, - министр обороны

31 августа, 2023 четверг
09:45
Экономика Латвия

Глава министерства обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что страна выделяет на гуманитарную и военную помощь Вооруженным Силам Украины более 1% от национального ВВП

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Мурниеце.

"Сегодня мы концентрируем усилия на тренировке украинских военнослужащих и обязались предоставить такую тренировку для 3 тыс. украинских военных в Латвии. Это большое количество, если учитывать размер моей страны и наших вооруженных сил. Мы будем счастливы, если другие страны ЕС присоединятся к нас в такой работе", - сообщила глава минобороны.

Министр обороны подчеркнула, что Латвия активно помогает Украине укрепить свою оборону и участвует во всех инициативах, направленных на поддержку ВСУ.

Кроме того, Латвия выделяет на эту цель более 1% своего валового внутреннего продукта.

Также Мурниеце поддержало инициативу об увеличении финансирования потребностей Украины из ресурсов Европейского фонда мира.

  • 21 июня премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил , что Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов. Он отметил, что страна уже передала все свои ЗРК "Стингер".
  • 25 августа министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила о том, что страна передала Украине еще один вертолет Ми-17.
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