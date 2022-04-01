Латвия собирается на год запретить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Сейм Латвии единогласно в первом чтении принял поправки к иммиграционному закону, согласно которым до 30 июня 2023 г. прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси, за исключением почти десятка специально оговоренных в законе случаев.



Ожидается, что во втором чтении латвийские депутаты могут утвердить закон 7 апреля.

Законопроект в редакции до первого чтения указывает также, что компетентные государственные учреждения будут предоставлять данные в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, опровергали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества.

"Такая информация может повлечь за собой принятие решения о запрете пребывания в Латвии иностранного гражданина, даже если он имеет разрешение на проживание или визу", – говорится в сообщении.