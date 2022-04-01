Латвия собирается на год запретить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам
Латвийский Сейм единогласно в первом чтении принял законопроект, предусматривающий до 30 июня 2023 года запрет на выдачу первичных разрешений на временное проживание россиянам и белорусам
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Сейм Латвии единогласно в первом чтении принял поправки к иммиграционному закону, согласно которым до 30 июня 2023 г. прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси, за исключением почти десятка специально оговоренных в законе случаев.
Ожидается, что во втором чтении латвийские депутаты могут утвердить закон 7 апреля.
Законопроект в редакции до первого чтения указывает также, что компетентные государственные учреждения будут предоставлять данные в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, опровергали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества.
"Такая информация может повлечь за собой принятие решения о запрете пребывания в Латвии иностранного гражданина, даже если он имеет разрешение на проживание или визу", – говорится в сообщении.
- Напомним, Латвия запретила символику военной агрессии РФ, а в Эстонии будут наказываться за демонстрацию вражеских символов и присоединение к вооруженным силам агрессора.
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