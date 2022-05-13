Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министра образования и науки Латвии Аниту Муйжнице.

По ее словам, начиная с 2025/2026 учебного года, школьники в Латвии будут учиться исключительно на латышском языке.

По мнению Муйжнице, переходный период продолжительностью 3 года необходим, чтобы подготовить родителей детей из школ нацменьшинств, а также согласовать вопросы с некоторыми посольствами, у которых с Латвией межправительственные договоры.

Кроме того, по словам министра, это поможет предотвратить риск возбуждения дела в Конституционном суде.

"Я хотела бы перевернуть чистую страницу уже завтра, но мне как министру важно, чтобы принимаемые решения были актуальными в течение длительного времени", — подчеркнула она.

Муйжнице рассказала, что для успешного перехода на латышский, нужно разговаривать и объяснять, организовать дополнительные курсы для педагогов и приобрести учебные средства для школ, работающих по программам для нацменьшинств.

Сообщается, что 24 мая 2022 года министерства должны утвердить поправки к нормативным актам, чтобы осуществить переход на обучение только на государственном языке.

Предложение латышского министерства образования и науки предусматривает, что на программу обучения на государственном языке в первую очередь перейдут учащиеся 1-х, 4-х и 7-х классов, а затем учащиеся 2-х, 5-х и 8-х классов.

В 2025/2026 учебном году на государственном языке будут учиться уже все дети в Латвии