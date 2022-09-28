Об этом сообщают ведомства стран.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал латвийцев покинуть РФ "в связи с обострением международной ситуации".

МИД Румынии призвал своих граждан воздержаться от несрочных поездок в Россию, а уже находящимся там - срочно покинуть страну. Кроме того, МИД Румынии настаивает на том, чтобы граждане страны не участвовали в протестах и демонстрациях, а также избегали массового скопления людей.

Такие же рекомендации дает МИД Болгарии.

Посольство США в России отмечает, что "имеет ограничения в помощи гражданам на территории РФ, в том числе транспортные", поэтому Россию следует покинуть как можно скорее, пока это возможно сделать самостоятельно. Также посольство призывает не участвовать в политических и социальных протестах, поскольку право на свободу слова в РФ не гарантируется.

МИД Эстонии отмечает, что владельцы двойного гражданства - эстонского и российского - в РФ рассматриваются как граждане России, поэтому возможности Эстонии помочь ограничены. Кроме того, МИД страны настаивает, чтобы граждане не посещали граничащие с Украиной районы.

19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе с шенгенскими, выданными третьими государствами.

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