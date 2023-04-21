Латвия решила передать Украине все свои ПЗРК Stinger
Латвия передаст Украине еще одну партию ПЗРК Stinger – последнюю, которую имеет
Об этом сообщила министер обороны страны Инара Мурниеце.
"Сегодня на встречи в формате Рамштайн я объявила, что Латвия приняла решение пожертвовать свою последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы также продолжаем амбициозную программу обучения в Латвии для украинских солдат", – написала она в твиттере.
- Латвия последовательно оказывает поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Так, "стингеры" от этой страны Украина получила в преддверии полномасштабного вторжения России – 23 февраля 2022 года.
- 12 января 2023 года глава сейма Латвии посетил Украину, где обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины с президентом Зеленским, а также выступил в украинском парламенте – на украинском языке.
- 17 января в Украину с визитом прибыла и министерша обороны Латвии Инара Мурниеце. А уже 18 января Латвия сообщила, что отправит Украине новый пакет военной помощи, в котором будут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
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