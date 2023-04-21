Латвия решила передать Украине все свои ПЗРК Stinger

Об этом сообщила министер обороны страны Инара Мурниеце.

"Сегодня на встречи в формате Рамштайн я объявила, что Латвия приняла решение пожертвовать свою последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы также продолжаем амбициозную программу обучения в Латвии для украинских солдат", – написала она в твиттере.