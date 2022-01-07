Латвия рекомендовала авиаперевозчикам не летать в Казахстан
Государственное агентство гражданской авиации Латвии рекомендовало авиакомпаниям приостановить полеты в аэропорты Казахстана
Об этом сообщает сайт латвийского госучреждения.
"Агентство гражданской авиации пришло к выводу, что беспорядки на территории Казахстана с применением огнестрельного оружия и эскалация противостояния создают высокую угрозу безопасности для гражданских самолетов, направляющихся в аэропорты Казахстана", - говорится в сообщении.
Кроме того, Латвия рекомендовала авиакомпаниям оценить возможность использования воздушного пространства Казахстана для транзитных полетов.
"Учитывая размеры Казахстана, могут возникнуть проблемы с выбором резервного аэродрома при полетах над Казахстаном", - отметили в агентстве.
В латвийском госучреждении также отметили, что авиакомпании могут выполнять рейсы по репатриации и эвакуации граждан Латвии, выполнив оценку риска безопасности полета и согласовав этот рейс с Агентством гражданской авиации.
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