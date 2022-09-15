Латвия рассмотрит ограничение русского языка в публичном общении и рекламе
Власть Латвии рассмотрит ограничение русского языка в общественных местах, общении и рекламе. За нарушение хотят ввести административное наказание
Об этом информирует Delfi .
"Сейм принял к рассмотрению законопроект "Об обеспечении статуса единого государственного языка латвийскому языку", представленный депутатами от руководящей партии "Консервативные". За проголосовали 68 депутатов, против были 18 - от "Согласия" и нескольких независимых. Принятие законопроекта к рассмотрению еще не означает его вступление в силу. Впереди еще три чтения в сейме, которые припадут на предвыборный период", - информируют в ведомстве.
Власть Литвы планирует запретить коммуницировать "на языке, который не является официальным языком ЕС", то есть на русском, муниципальным и государственным учреждениям, а также предпринимателям, оказывающим общественные услуги. Фактически это все услуги и места, включая аэропорт, железнодорожный и автовокзал, такси.
"Под коммуникацией подразумевается любое информирование клиентов (письма, интернет-банки, мобильное приложение, портал, все виды рекламы, счета, договоры), исключая индивидуальное общение между работником и клиентом", - разъясняет ведомство.
Также проект предусматривает ограничение русского языка в торговле: "Язык, не являющийся официальным языком ЕС, не должен фигурировать в аудио или визуальных объявлениях, в печатных объявлениях или объявлениях в интерактивной среде, на порталах, в присланной рекламе, если ранее клиент не согласился в письменном виде получать информацию дополнительно на этом языке".
Это требование не относится к описанию товара и упаковке производителя, индивидуальному общению работников торговли с конкретными людьми, удаленной торговле и уличной торговле.
"Законопроект ограничивает возможности работодателей выдвигать к работникам требования владения языком, который не является официальным языком ЕС. В случае, если в компании или учреждении работают не менее 50 человек и не менее чем к 5 из них выдвигается требование знать такой язык, то работодатель должен проинформировать об этом Государственную инспекцию по труду, предоставив обоснование", - цитируют в ведомстве.
Нарушения будут наказываться в соответствии с Кодексом административных нарушений.
Исключением являются случаи использования русского языка в чрезвычайных ситуациях, личной коммуникации и когда международные нормативные акты устанавливают право на использование другого языка и обязанность это обеспечить.
"Центр государственного языка на основании полученного заявления или конкретного случая имеет право освободить лицо от выполнения требований закона, если у коммерсантов, предоставляющих услуги, перечисленные в 3-й статье (общественные, коммунальные услуги и т.п.) более двух третей клиентов не являются гражданами или негражданами Латвии, а также юридическими лицами, зарегистрированными в Латвии", – добавляют в сообщении.
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