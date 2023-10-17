Латвия расследует поддержку армии РФ местной компанией

Об этом сообщает сайт Службы госбезопасности Латвии.

13 и 14 октября Служба ГБ провела следственные действия на пяти объектах компании в Риге и других регионах страны.

"Уголовное дело возбуждено в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона, а именно за возможную косвенную передачу имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, деятельность которого направлена против территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

В ходе обысков Служба госбезопасности изъяла большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции компании. Кроме того, на объектах, связанных с компанией, обнаружили более полумиллиона евро.

Ранее Украина объявила подозрение в коллаборационизме предпринимателю, поставлявшему РФ кабели из ОРДО и сотрудничавшему с Росатомом.