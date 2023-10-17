Латвия расследует поддержку армии РФ местной компанией
В Латвии начали уголовные производства по компании, подозреваемой в поставке ресурсов армии РФ
Об этом сообщает сайт Службы госбезопасности Латвии.
13 и 14 октября Служба ГБ провела следственные действия на пяти объектах компании в Риге и других регионах страны.
"Уголовное дело возбуждено в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона, а именно за возможную косвенную передачу имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики, деятельность которого направлена против территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В ходе обысков Служба госбезопасности изъяла большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции компании. Кроме того, на объектах, связанных с компанией, обнаружили более полумиллиона евро.
Ранее Украина объявила подозрение в коллаборационизме предпринимателю, поставлявшему РФ кабели из ОРДО и сотрудничавшему с Росатомом.
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