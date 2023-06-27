Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Правительство Латвии продлило срок помощи беженцам из Украины до конца 2023 года. Ранее такая программа была доступна до 30 июня 2023 года.

Как отметил Лубинец, в течение первых 120 дней пребывания в Латвии украинских граждан будут обеспечивать бесплатным проживанием и питанием, независимо от их финансовой состоятельности. Однако по завершению 120-дневного периода, право на бесплатное жилье будут иметь только отдельные категории населения, а именно: пенсионеры, люди с особыми потребностями и их спровождающие, соискатели образования дневной формы обучения, женщины в отпуске по беременности и родам, один из родителей ребенка в период ухода за ним.

Беженцы из Украины в мире

По данным ООН, В целом количество украинских беженцев за рубежом в настоящее время достигает 6,3 миллиона человек. Это самый масштабный поток беглецов со времен Второй мировой войны. Большинство беженцев – женщины и дети.

Больше всего беженцев из Украины приютила Германия - 1 миллион 70 тысяч, следующей идет Польша, в которой проживает почти 993 тысяч украинцев. В тройку европейских стран, которые выбирают украинские беженцы, вошла также Чехия, в стране проживает около 342 тысяч наших людей.

Кроме того, 203 тыс. украинцев нашли убежище в Великобритании, по 182 тыс. – в Испании и Италии, более 160 тыс. – в Болгарии, 134 тыс. – в Румынии, 109 тыс. – в Молдове и 102 ты. – в Словакии. В отчете ООН также отмечено, что более 100 тысяч украинских беженцев находятся в Канаде и США.