Латвия продлила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью до 10 мая

Об этом сообщает портал Delfi .

Отмечается, что чрезвычайная ситуация в Лудзенском и Краславском краях и Даугавпилсе впервые была объявлена 10 августа 2021 года. Ее несколько раз продлевали, и предыдущее продление действовало до 10 февраля.

В частности, известно, что Министерство юстиции ранее возражало против продления чрезвычайной ситуации без особых на то оснований.

Минюст отмечает, что в демократическом и правовом государстве чрезвычайная ситуация как правовой режим, когда Кабинет министров может ограничивать права и свободы органов государственного управления и самоуправления, физических и юридических лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности, не может служить средством. организации работы разных государственных органов и выделения дополнительного финансирования.

Издание отмечает, что, по мнению Минюста, Министерство внутренних дел не пыталось создать более эффективный и в то же время более экономный режим охраны границы с момента объявления чрезвычайной ситуации в августе 2021 года.

Также обращается внимание на то, что закон о государственной границе Латвии уже предусматривает возможность введения усиленного пограничного контроля или даже объявления чрезвычайной ситуации в пограничной полосе.

Читайте также: Помощь Украине является единственным способом защитить Европу, - президент Латвии

При объявлении чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью пограничники, вооруженные силы и полиция имеют право использовать имеющиеся в их распоряжении средства и процедуры для пресечения незаконного пересечения границы.

Сотрудники правоохранительных органов также имеют право дать лицу распоряжение немедленно пресечь попытку незаконного пересечения границы или немедленно вернуться в страну, откуда она незаконно пересекла границу, и принять необходимые меры для обеспечения соблюдения соответствующим лицом этого распоряжения.

Постановление правительства также предусматривает право на применение физической силы и специальных средств для немедленного возвращения человека в страну, откуда он незаконно пересек границу, если он не сделал этого добровольно после устного приказа пограничника.

Добавляется также, что до 16 января этого года было предотвращено 233 попытки незаконного пересечения латвийско-беларусской границы, в то же время 12 человек по гуманитарным причинам были пропущены на территорию Латвии.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-беларусской границы, 217 человек получили разрешение на пересечение границы по гуманитарным соображениям.

22 января сообщалось, что глава МВД Латвии Марис Кучинскис заявил , что его страна имеет конкретный план на случай объявления новой волны мобилизации РФ, российских беглецов в Латвию не пустят.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb