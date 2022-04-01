Латвия призвала к реформе Совбеза ООН

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, сообщила "Европейская правда".



Ринкевичс, выступая в Таллине во время международной конференции, заявил о срочной необходимости реформы Совета безопасности ООН из-за того, что Россия как постоянный член Совбеза деструктивно блокирует решение.



Таким образом, Россия продвигает выгодные для себя, в ее военных целях, резолюции.



Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – Великобритании, США, Франции, России и Китая, а также десяти государств-членов, избираемых на двухлетний срок.



Напомним, чешский МИД обратился к российским дипломатам с призывом: "Вас обманывают, выйдите из этого круга".



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