Об этом сообщает издание Delfi .

Заявление "О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины" поддержали 67 парламентариев.

В заявлении Сейм Латвии:

отмечает, что Россия целенаправленно преследует украинское гражданское население, прибегая к пыткам и насилию, чтобы оккупировать Украину, деморализовав и парализовав дееспособность Вооруженных сил и народа Украины;

признает насилие России в отношении гражданского населения, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники выразить это мнение;

категорически осуждает военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину, осуществляемую при поддержке и участии белорусского режима;

призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров безотлагательно ввести и усилить всеобъемлющие санкции против Российской Федерации с целью прекращения военной агрессии российской армии в Украине, призывает усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, единогласно поддерживает инициативы, осуждающие военные действия России на Украине. привлечь виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, а также принять равнозначные решения и установить равноценные санкции в отношении Беларуси как сторонника российской военной агрессии;

призывает страны-члены Евросоюза немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии;

чтит память всех жертв российской агрессии в Украине - тысячи мирных жителей и защитников Украины;

выражает солидарность с Украиной и украинским народом.

В документе также говорится, что Латвия расценивает действия России в Украине как целенаправленный геноцид против украинского народа. Сейм Латвии напомнил, что в результате неспровоцированного военного нападения на Украину 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, более 5 млн – свою страну.

Кроме того, в заявлении говорится, что с 2014 г. Россия финансово, политически и военным путем поддерживала сепаратизм и насилие против гражданских жителей в Донецком и Луганском регионах, а также на оккупированном полуострове Крым.

Также латвийский парламент напоминает о сознательной атаке России на Крым, во время которой погибли около 600 человек, ракетные удары по жилым районам вблизи Одессы, нападение на торговый центр в Кременчуге и атаку на тюрьму с украинскими военнопленными в Оленовке.

Сейм Литвы также отметил, что РФ является крупнейшим поставщиком оружия режима Башара Асада в Сирии и совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравление семьи Скрипалей на территории Великобритании и уничтожение самолета Malaysia Airline, повлекшее гибель 298 человек.

Относительно прекращения действий виз глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что граждане страны-агрессора не должны иметь права ездить в цивилизованные страны.

"Поездка в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян не является унаследованным и божественным правом, а является привилегией, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию. Одним из шагов, чтобы остановить Россию, является то, что широкая общественность почувствует последствия санкций и запрета на въезд", – написал Рынкевич в Twitter.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это решение "примером для других государств Евросоюза".

"Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма. Это важный шаг страны ЕС, который должен стать примером для других государств Евросоюза. Также парламент призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси. Благодарим наших друзей", - написал Ермак в Telegram.

Также латвийский парламент поблагодарил главу МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав другие государства последовать примеру Латвии. "Благодарен Сейму Латвии и всем его членам за признание России государством-спонсором терроризма. Вовремя шаг: Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать ее примеру", - написал Кулеба в Twitter.

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