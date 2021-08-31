Латвия признала COVID-сертификаты в "Дии"

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Латвии.



"С 31 августа, в соответствии с Решением Европейской комиссии, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении" Действие ", и QR-код для их проверки совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации в Латвийской Республике", - говорится в сообщении .

19 августа Европейский Союз официально признал соответствие украинских COVID сертификатов в приложении "Дия" европейским.