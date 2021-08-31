Латвия признала COVID-сертификаты в "Дии"
Украинские цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса с 31 августа признают в Латвии
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Латвии.
"С 31 августа, в соответствии с Решением Европейской комиссии, COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении" Действие ", и QR-код для их проверки совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации в Латвийской Республике", - говорится в сообщении .
- 19 августа Европейский Союз официально признал соответствие украинских COVID сертификатов в приложении "Дия" европейским.
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