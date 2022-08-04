Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ
Министерство иностранных дел Латвии в четверг проинформировало, что с 1 августа правительство страны приняло решение приостановить действие межправительственного соглашения с РФ об экономическом сотрудничестве
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Латвии.
Кроме того, латышское министерство отмечает, что с 1 августа было приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, а также научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.
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