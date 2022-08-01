Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном пересечении границы жителями определенных районов
С 1 августа в Латвии приостанавливают действие соглашения об упрощенном пересечении границы жителями районов вблизи России
Об этом информируют на сайте TV.net со ссылкой на латвийское министерство иностранных дел.
Известно, что после закрытия консульства в Пскове выдача пограничных разрешений для граждан РФ невозможна.
Также в Латвии 1 августа приостанавливается действие соглашения 2010 года об упрощении взаимных поездок с Россией. Сообщается, что такое решение рекомендовала комиссия сейма по иностранным делам.
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