Об этом информируют на сайте TV.net со ссылкой на латвийское министерство иностранных дел.

Известно, что после закрытия консульства в Пскове выдача пограничных разрешений для граждан РФ невозможна.

Также в Латвии 1 августа приостанавливается действие соглашения 2010 года об упрощении взаимных поездок с Россией. Сообщается, что такое решение рекомендовала комиссия сейма по иностранным делам.