Латвия приобретет в Финляндии партию бронемашин Patria на € 200 млн
30 августа министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подписали соглашение о приобретении у компании Patria более 200 бронемашин для латвийской армии
Об этом рассказывает " Делфи ".
Минобороны Латвии выбрало шестиколесный вариант бронетранспортера Patria. В ведомстве планируют поставить на вооружение более 200 бронемашин.
Это первая массовая закупка новой военной техники в современной истории Латвии.
Первые бронемашины латвийская армия получит уже в октябре этого года. Контракт на 200 бронемашин будет действовать до 2029 года.
В октябре 2020 Латвия, Финляндия и предприятие Patria Land Oy подписали соглашение о разработке транспортных средств, предназначенных для латвийской армии, а в мае этого года на Адажському полигоне состоялась презентация прототипов новой бронемашины Patria.
Отметим, бронемашины Patria находятся на вооружении Финляндии, Польши, Швеции, Хорватии, Словении, Южной Африки и ОАЭ. Фирма выпускает броневики на модульной основе, поэтому колесная формула в них варьируется от 6х6 до 8х8.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.89
- Актуальное
- Важное