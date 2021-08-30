Латвия приобретет в Финляндии партию бронемашин Patria на € 200 млн

Об этом рассказывает " Делфи ".



Минобороны Латвии выбрало шестиколесный вариант бронетранспортера Patria. В ведомстве планируют поставить на вооружение более 200 бронемашин.



Это первая массовая закупка новой военной техники в современной истории Латвии.



Первые бронемашины латвийская армия получит уже в октябре этого года. Контракт на 200 бронемашин будет действовать до 2029 года.



В октябре 2020 Латвия, Финляндия и предприятие Patria Land Oy подписали соглашение о разработке транспортных средств, предназначенных для латвийской армии, а в мае этого года на Адажському полигоне состоялась презентация прототипов новой бронемашины Patria.



Отметим, бронемашины Patria находятся на вооружении Финляндии, Польши, Швеции, Хорватии, Словении, Южной Африки и ОАЭ. Фирма выпускает броневики на модульной основе, поэтому колесная формула в них варьируется от 6х6 до 8х8.

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