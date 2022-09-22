Об этом сообщило посольство Украины в Латвии.

Отмечается, что в общей сложности было собрано более 900 тысяч евро.

"Учитывая современную военную ситуацию, а также продолжительность сбора средств в рамках этого проекта, его организаторами и участниками было предложено использовать собранные пожертвования на приобретение 45 тактических беспилотников латвийского производства и 15 внедорожников для Вооруженных Сил Украины, которые могут быть готовы к отправке в в ближайшее время", - объяснила пресс-служба посольства в сообщении.

Ожидается, что отправка будет возможна уже в ближайшее время после приобретения.

Во время пресс-конференции посол Украины Александр Мищенко и министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвали приобрести указанные тактические дроны и внедорожники для украинской армии уже сейчас.

Также во время выступления Пабрикс отметил, что Латвия и дальше будет придерживаться позиции поддержки нашего государства в борьбе с российским агрессором до полной победы Украины.

20 сентября глава Министерства иностранных дел Латвии после объявления РФ псевдореферендумов призвал мир к новым санкциям против страны-агрессора и предоставлению Украине больше оружия.

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