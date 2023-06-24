Латвия прекращает выдачу виз для россиян
На фоне гражданской войны в России Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные или другие визы, а также усиливает охрану границы с РФ
Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
"Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие визы в связи с событиями в России", - отметил он.
Кроме этого, власти Латвии приняли решение не изменять ограничения на пересечение границы, действующие для граждан РФ с 19 сентября 2022 года.
Ринкевичс подчеркнул, что Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью и при необходимости будут приниматься совместные решения.
Также бывший министр иностранных дел Латвии заявил , что страна внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками.
"Охрану границы усилили, визы или въезд на границу выезжающим из России из-за текущих событий россиянам рассматриваться не будут. Прямой угрозы Латвии сейчас нет", - отметил он.
- 23 июня российские войска будто бы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. 24 июня вагнеровцы оцепили штаб Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону и двигаются колоннами на Москву. Шойгу отвечает ударами авиации. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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