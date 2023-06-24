Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие визы в связи с событиями в России", - отметил он.

Кроме этого, власти Латвии приняли решение не изменять ограничения на пересечение границы, действующие для граждан РФ с 19 сентября 2022 года.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия, Эстония и Литва скоординированно охраняют границы с Россией и Беларусью и при необходимости будут приниматься совместные решения.

Также бывший министр иностранных дел Латвии заявил , что страна внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками.

"Охрану границы усилили, визы или въезд на границу выезжающим из России из-за текущих событий россиянам рассматриваться не будут. Прямой угрозы Латвии сейчас нет", - отметил он.