Латвия предоставит медицинскую помощь 120 раненым украинским военным

Об этом говорится на портале LSM – ссылкой на слова главы ведомства Лиги Менгельсоне.

"Продолжая сотрудничество латвийских и украинских медучреждений, Латвия и в этом году планирует оказывать медицинскую помощь раненым украинским военным", - сказала она.

Отмечается, что соответствующее заявление министерша заявила во время встречи с микрохирургами Олафом Либермансом и Мартиньшем Малзубрисом, чтобы обсудить возможности реконструктивной хирургии в латвийских стационарах.

По ее словам, Латвия продолжит поддерживать украинский народ, сейчас страна помогает пострадавшим на войне в рамках договора о сотрудничестве между двумя странами. В текущем году планируется принять около 120 раненых украинских военных.

В 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненым.

13 декабря глава Минздрава Польши Адам Недзельский рассказал, что в польских больницах лечатся более 100 украинских военнослужащих, а также примерно 2-3 тысячи гражданских граждан Украины. Кроме того, в Варшаве на авиационно-спасательной базе прошли учения первой группы медиков из Украины по эвакуации воздушным путем раненых военных и гражданских лиц.

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