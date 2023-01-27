Латвия предоставит медицинскую помощь 120 раненым украинским военным
Министерство здравоохранения Латвии заявило, что в 2023 году в целом планируется принять около 120 раненых украинских военных
Об этом говорится на портале LSM – ссылкой на слова главы ведомства Лиги Менгельсоне.
"Продолжая сотрудничество латвийских и украинских медучреждений, Латвия и в этом году планирует оказывать медицинскую помощь раненым украинским военным", - сказала она.
Отмечается, что соответствующее заявление министерша заявила во время встречи с микрохирургами Олафом Либермансом и Мартиньшем Малзубрисом, чтобы обсудить возможности реконструктивной хирургии в латвийских стационарах.
По ее словам, Латвия продолжит поддерживать украинский народ, сейчас страна помогает пострадавшим на войне в рамках договора о сотрудничестве между двумя странами. В текущем году планируется принять около 120 раненых украинских военных.
В 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненым.
- 13 декабря глава Минздрава Польши Адам Недзельский рассказал, что в польских больницах лечатся более 100 украинских военнослужащих, а также примерно 2-3 тысячи гражданских граждан Украины. Кроме того, в Варшаве на авиационно-спасательной базе прошли учения первой группы медиков из Украины по эвакуации воздушным путем раненых военных и гражданских лиц.
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