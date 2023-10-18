Латвия предоставит 10 млн евро в помощь украинским беженцам
Правительство Латвии выделило 10,3 млн. евро для компенсации расходов на поддержку, в частности, жилье, питание и образование для украинских беженцев
Об этом сообщает Delfi.
Из предварительно выделенного правительством Латвии финансирования поддержки беженцев из Украины сформировался определенный остаток средств, поэтому учитывая запросы самоуправлений, которые заботятся о помощи украинцам в Латвии, правительство выделило еще 10,3 млн евро.
"Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в этом году правительство Латвии профинансировало поддержку украинских беженцев почти на 32,2 млн евро.
- 19 сентября в минобороны Латвии заявили , что предоставит Украине пакет оружия, а также будут сотрудничать с другими странами-членами НАТО в совместной подготовке и обучении украинских военных.
- 7 октября представители округов Германии заявили , что требуют уменьшить денежную помощь для украинских беженцев и снова предоставить им льготы в соответствии с Законом о помощи искателям убежища.
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