Латвия предоставит 10 млн евро в помощь украинским беженцам

Об этом сообщает Delfi.

Из предварительно выделенного правительством Латвии финансирования поддержки беженцев из Украины сформировался определенный остаток средств, поэтому учитывая запросы самоуправлений, которые заботятся о помощи украинцам в Латвии, правительство выделило еще 10,3 млн евро.

"Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году правительство Латвии профинансировало поддержку украинских беженцев почти на 32,2 млн евро.