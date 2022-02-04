Латвия предложила DW перенести офис из Москвы в Ригу

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщает Интерфакс.



"Латвия занимает ведущие позиции по индексу свободы печати в мире, поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважать", - сказал Борданс.



Он подчеркнул, что Рига - самый близкий к Москве крупный город, откуда Deutsche Welle сможет и дальше сообщать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона.



По мнению министра, открытие офиса DW в Риге принесет выгоду не только вещателю, но и Латвии, поскольку позволит познакомить немецкую общественность с республикой и повысит престиж страны как туристического объекта.



Борданс добавил, что предложение планируется направить руководству Deutsche Welle в ближайшее время, а в случае заинтересованности Латвия поддержит перенесение офиса в Ригу.

Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе.

3 февраля 2022 г. Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ.

Немецкое правительство назвало запрет на вещание DW в России "политической реакцией", несравнимой с мерами Берлина по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

Гендиректор DW Петер Лимбург заявил, что решение о запрете вещания холдинга в России лишь усилит решимость сообщать о происходящем в этой стране.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb