Латвия предложила DW перенести офис из Москвы в Ригу
Правительство Латвии предлагает перенести московский офис немецкого вещателя Deutsche Welle в Ригу, если Россия не отменит распоряжение о его закрытии
Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, сообщает Интерфакс.
"Латвия занимает ведущие позиции по индексу свободы печати в мире, поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважать", - сказал Борданс.
Он подчеркнул, что Рига - самый близкий к Москве крупный город, откуда Deutsche Welle сможет и дальше сообщать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона.
По мнению министра, открытие офиса DW в Риге принесет выгоду не только вещателю, но и Латвии, поскольку позволит познакомить немецкую общественность с республикой и повысит престиж страны как туристического объекта.
Борданс добавил, что предложение планируется направить руководству Deutsche Welle в ближайшее время, а в случае заинтересованности Латвия поддержит перенесение офиса в Ригу.
- Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе.
- 3 февраля 2022 г. Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ.
- Немецкое правительство назвало запрет на вещание DW в России "политической реакцией", несравнимой с мерами Берлина по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.
- Гендиректор DW Петер Лимбург заявил, что решение о запрете вещания холдинга в России лишь усилит решимость сообщать о происходящем в этой стране.
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